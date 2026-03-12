Жители Смолевичей не могут дойти до работы и школы без последствий 5 12.03.2026, 8:46

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Эффект от вмешательства ЖКХ оказался обратным.

Жители Смолевичей жалуются на критическое состояние дорожного покрытия в районе Гомельского переулка и Гомельской улицы, пишет местное издание smolevichi-24.by.

— Это не дорога, а сплошная полоса грязи. В период таяния снега участок превращается в вязкую массу, по которой невозможно пройти. Дети каждый день пробираются по этой «каше» в школу, взрослые — на работу. Люди скользят, пачкают одежду и рискуют упасть, — описала ситуацию одна из жительниц райцентра Ирина.

По ее словам, в прошлом году коммунальники завезли на проблемный участок глину, пообещав исправить ситуацию. Однако эффект оказался обратным: после дождей и таяния снега глина превратилась в настоящее «месиво», лишь усугубив проблему.

В Смолевичском ЖКХ, на балансе которого находится данный участок, пояснили, что проведение работ регулируется техническим регламентом.

«Грейдирование дорог после зимы, согласно техническому регламенту ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог», проводится после полного схода снега и просыхания грунта с целью устранения деформаций. Как только состояние грунта позволит, работы по грейдированию будут проведены», — прокомментировала заместительница директора предприятия Наталья Никитина.

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В редакцию обратилась жительница Смолевичей с жалобой на критическое состояние дорожного покрытия в районе Гомельского переулка и Гомельской улицы.

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