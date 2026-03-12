Трамп объявил о победе США в Иране

Трамп объявил о победе США в Иране40
- 12.03.2026, 8:57
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Теперь вопрос только в том, когда завершится операция.
Президент США Дональд Трамп заявил, что война против Ирана фактически уже выиграна, и теперь вопрос заключается только в том, когда именно завершатся боевые действия. Об этом он сказал журналистам во время перелета в Вашингтон, пишет CNN.
«Я думаю, что мы в очень хорошей форме – главное, что мы должны выиграть это дело, выиграть быстро, но выиграть», – заявил Трамп.
По его словам, многие комментаторы уже считают конфликт завершенным, и теперь возникает вопрос только о том, когда США остановят операцию.
Американский президент также заявил, что не хочет допустить возобновления угрозы со стороны Ирана. Он предположил, что в стране должно появиться новое руководство, способное восстановить государство.
«Мы не хотим позволить этому снова отрасти, и в идеале хотели бы видеть кого-то, кто знает, что делает – другими словами, кто может построить страну», – сказал Трамп.
Ранее в тот же день во время выступления в Кентукки президент США обратился к своим сторонникам с заявлением, что война фактически завершилась еще в начале операции.
«Мы победили. Мы победили, в первый час все закончилось», – заявил он, не предоставив конкретных доказательств.
В то же время в администрации Трампа звучат разные оценки относительно продолжительности военных действий. Сам президент не ответил на вопрос журналистов, все ли еще считает возможным завершение войны в течение четырех недель.