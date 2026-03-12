Иран атаковал два нефтяных танкера в Персидском заливе и крупное месторождение нефти в Ираке 12.03.2026, 9:21

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Командование Ирака назвало атаку нарушением суверенитета страны.

Два нефтяных танкера подверглись атаке в Персидском заливе недалеко от иракского порта Басра. Они получили серьезные повреждения и загорелись, сообщило агентство Shafaq News. В результате 38 членов экипажа танкеров были спасены, по меньшей мере один человек погиб. Источник CNN в иракских службах безопасности в Басре предположил, что танкеры были атакованы иранскими лодками, начиненными взрывчаткой. Позднее Иран взял на себя ответственность за атаку, заявив, что поразил корабли подводными дронами.

Согласно данным отслеживания судов, танкеры Zefyros под мальтийским флагом и Safesea Vishnu под флагом Маршалловых островов перед атакой стояли на якоре рядом друг с другом. Владельцем первого является греческая компания, а второго — американская. Генеральный директор Иракской портовой компании (GCPI) Фархан Аль-Фартуси сообщил, что порты страны приостановили работу после инцидента.

Представитель объединенного оперативного командования Ирака Саад Маан назвал атаку нарушением суверенитета и заявил о праве принять ответные меры. Кроме того, по данным Shafaq News, иранские беспилотники атаковали крупное месторождение нефти в Ираке «Меджнун». Оно находится вблизи границы с Ираном и подверглось налету дронов второй раз за несколько дней. По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений.

Накануне, 11 марта, иранские военные атаковали три судна в Ормузском проливе и нанесли удар беспилотниками по нефтяным резервуарам в порту Салала в Омане. В частности, под обстрел попали сухогруз Mayuree Naree под флагом Таиланда, японский контейнеровоз One Majesty и балкер Star Gwyneth под флагом Маршалловых островов. Согласно данным Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO), всего с начала военной операции США и Израиля против Ирана под удары попали не менее 14 судов в Персидском и Оманском заливах, а также в Ормузском проливе.

Ранее Иран перекрыл Ормузский пролив, через который на мировой рынок поступает около 20% мировых поставок нефти и до 30% сжиженного природного газа (СПГ). Корпус стражей исламской революции (КСИР) пригрозил не допустить экспорта «ни одного литра нефти» из региона, если США и Израиль продолжат наносить удары по Ирану.

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