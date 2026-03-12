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Появился топ самых популярных общественных бань Минска

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  • 12.03.2026, 9:59
  • 3,890
Появился топ самых популярных общественных бань Минска

Рейтинг составили по количеству посетителей за 2025 год.

Рейтинг общественных бань столицы по количеству посетителей за 2025 год опубликовало госагентство «Минск-Новости». Топ был поставлен на основе информации, предоставленной унитарным предприятием «Городские бани».

За прошлый год минские лазни посетили 382 346 человек. Учитывая, что часть из них — постоянные клиенты, общественные бани популярны среди примерно 10% минчан, предположил директор «Городских бань» Анатолий Марченко.

На предприятии представили рейтинг популярности за 2025 год:

Баня № 7 на ул. Московской;

БОК «Лазня» на ул. Марьевской;

БОК «Баня № 1» на ул. Б. Хмельницкого;

БОК «Сухарево» на ул. Сухаревской.

Примечательно, что по итогам 2024 года лидером была «Лазня», следом шел комплекс «Баня № 1», затем — № 7 и в конце — «Сухарево».

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