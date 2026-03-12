Израиль нанес удар по истребителям F-14 на авиабазе в Иране: спутниковые снимки 12.03.2026, 10:13

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Иран на сегодня является единственным оператором этих самолетов.

В результате недавних ударов Израиля по авиабазе в Иране было уничтожено несколько истребителей F-14 американского производства.

Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на спутниковые снимки компании космической разведки Vantor. На кадрах видны обломки как минимум двух истребителей F-14 Tomcat на перроне 8-й тактической авиабазы в Исфахане. Этот город расположен в центральной части Ирана.

Отмечается, что пораженная база является центром базирования флота «старинных F-14 иранских ВВС».

«Снимок, сделанный 22 февраля, до начала конфликта, показывает разбросанные Tomcats и то, что Vantor идентифицировала как F-7, экспортную версию китайского Chengdu J-7. По меньшей мере два самолета F-14 были уничтожены в результате авиаударов – один из самолетов был полностью заменен огромным следом от ожога. Несколько самолетов F-7 также были атакованы», – говорится в материале.

Издание отмечает, что армия Израиля сообщила об ударах по аэропорту Исфахана в воскресенье, 9 марта. За два дня до этого было атаковано более десятка иранских самолетов в аэропорту Мехрабад в Тегеране.

Примечательно, что авиапарк иранских F-14 был под прицелом и во время конфликта, который вспыхнул между странами в июне 2025 года.

Сейчас Иран является единственным оператором F-14, изготовленного оборонным гигантом Northrop Grumman.

Как Иран получил американские F-14

Самолет был введен в эксплуатацию ВМС США в 1970-х годах и использовался до 2006 года. Этот истребитель был предназначен для запуска с авианосцев. Впоследствии Пентагон заменил F-14 на F/A-18 Super Hornet.

«США продали Ирану почти 80 самолетов F-14 за несколько лет до иранской революции 1979 года, которая положила конец партнерству между двумя странами. С тех пор флот Тегерана постепенно сокращался из-за растущих проблем с техническим обслуживанием и логистикой. Сейчас считается, что осталось лишь несколько десятков самолетов, хотя точная цифра неизвестна», – объясняет автор материала.

Иранские воздушные силы в основном устарели, учитывая международные санкции. По сути, воздушный флот страны – это смесь старых американских F-14 и F-5 и самолетов советской эпохи, таких как Су-24 и МиГ-29. Учитывая ограниченные возможности в воздухе, Тегеран полагается на баллистические ракеты и ударные дроны.

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