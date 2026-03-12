Хет-трик Вальверде принес «Реалу» победу над «Манчестер Сити» 2 12.03.2026, 10:16

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В этой паре футбольной Лиги чемпионов все решено?

В среду, 11 марта, в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов мадридский «Реал» встречался с «Манчестер Сити», пишет betnews.by.

Реал — Манчестер Сити — 3:0 (Вальверде, 20, 27, 42).

Поединок проходил в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

У хозяев к 42-й минуте хет-трик оформил Федерико Вальверде. Один из ассистов сделал вратарь Тибо Куртуа.

На 56-й минуте «Реал» упустил шанс увеличить счет. Голкипер «Сити» Джанлуиджи Доннарумма в своей штрафной сбил Винисиуса Жуниора. Однако вингер не реализовал пенальти.

Ответный матч команды проведут 17 марта, он начнется в 23:00.

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