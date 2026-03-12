Глава российских коммунистов считает, что после Ирана Трамп нападет на РФ

Глава российских коммунистов считает, что после Ирана Трамп нападет на РФ19
- 12.03.2026, 10:26
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Зюганов заявил в Госдуме, что россияне — следующие.
Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что война на Ближнем Востоке является частью более широкой стратегии США и в будущем может угрожать стране-агрессору России. Об этом он сказал 11 марта на заседании Госдумы, сообщает «Парламентская газета».
По словам политика, сейчас «за выживание» борется Иран, однако в стратегии Трампа следующими противниками после Китая якобы названы Россия и Иран. «Мы будем следующие», – сказал он.
Зюганов также обвинил Вашингтон в агрессивной политике и заявил, что происходящее демонстрирует «истинное лицо американского империализма».
Комментируя военную кампанию, он отметил, что первоначальный план США, по его мнению, провалился. «Блицкриг не удался – рассчитывали на быструю капитуляцию, но этого не произошло», – сказал российский депутат.
Он также заявил, что сейчас Трамп якобы вынужден бороться «за свое политическое выживание».