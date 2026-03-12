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Заводчанин отсудил у «Гродно Азот» крупную сумму

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  • 12.03.2026, 10:39
  • 2,962
Заводчанин отсудил у «Гродно Азот» крупную сумму

Сотрудник получил на работе профессиональное заболевание.

Работник ОАО «Гродно Азот» получил на работе профессиональное заболевание и хотел получить за него компенсацию от работодателя. Это удалось не сразу, пришлось идти в суд. Как мужчина выиграл процесс и отсудил больше 19 000 рублей, пишет «Онлайнер» со ссылкой на портал 1prof.by.

Сообщается, что работник обратился к нанимателю за единовременной материальной помощью — такую предусматривает коллективный договор на предприятии. Ответственность завода перед работниками была застрахована сразу в двух страховых компаниях, но мужчине не удалось получить все выплаты в досудебном порядке. Тогда он подал в суд.

Суд Октябрьского района Гродно согласился с его требованиями, но одна из двух страховых подала апелляцию в вышестоящий суд. Там уже интересы работника представлял правовой инспектор труда местной профсоюзной организации — он добился того, чтобы первое судебное решение осталось в силе.

После суда юрист изучил механизм страхования и подготовил заявление и полный пакет документов на выплаты от второй страховой компании. Та признала требования законными и выплатила компенсацию.

В итоге работнику за вред здоровью в сумме возместили 19 025 рублей.

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