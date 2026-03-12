Летчики F-22 смогут одновременно управлять несколькими самолетами, не покидая кабины 2 12.03.2026, 10:45

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Истребитель пятого поколения успешно прошел испытания.

Истребитель пятого поколения F-22 «Раптор» (F-22 Raptor) ВВС США во время летных испытаний успешно передал команды беспилотному боевому аппарату. Эксперимент показал, насколько эффективно пилотируемые самолеты могут действовать совместно с автономными системами в режиме реального времени. По сути, испытания показали, что пилоты могут Defense News.

Испытание прошло на базе ВВС США Эдвардс (Edwards Air Force Base) в Калифорнии. Пилот F-22 отправлял команды беспилотнику MQ-20 «Эвенджер» (MQ-20 Avenger), разработанному компанией «Дженерал Атомикс Аэронаутикал Системс» (General Atomics Aeronautical Systems). Связь проходила через защищенный тактический канал передачи данных и программное обеспечение автономного управления.

Во время полета истребитель выступал командным пунктом. Пилот задавал задачи беспилотнику прямо из кабины. MQ-20 менял маршрут, выполнял маневры и отрабатывал элементы боевой миссии. Среди них — патрулирование в воздухе и имитация перехвата воздушной угрозы. Бортовые сенсоры дрона анализировали обстановку и помогали аппарату самостоятельно принимать часть решений.

Такая модель получила название «взаимодействие пилотируемых и беспилотных систем». В англоязычных документах ее называют «manned-unmanned teaming». Смысл прост: пилот управляет не одним самолетом, а целой группой БПЛА. Они могут выполнять роль разведчиков, или переходить в режим ударного дрона. Это расширяет возможности и увеличивает радиус действий авиации, снижая при этом риск для пилотов.

Аналитики оборонной отрасли говорят о переходе к так называемой «распределенной воздушной мощи». В такой системе небольшое число пилотируемых истребителей управляет целыми группами беспилотников. Эти аппараты берут на себя наиболее опасные задачи и расширяют возможности авиации в сложной боевой обстановке.

Подобные технологии развиваются в рамках программы «Совместные боевые самолеты» (Collaborative Combat Aircraft — CCA). Ее цель — создание сети из пилотируемых и автономных машин, которые действуют как единая команда в будущих воздушных конфликтах.

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