«Спрашивали, не родственник ли мне директор» 12.03.2026, 10:51

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Белоруска устроилась на работу в Польше и ушла на больничный, получив выплаты.

Когда у Галины (имя изменено) обнаружили серьезное заболевание, она продолжила работать в Польше. Ее рабочий контракт не предусматривал оплачиваемого больничного, но, когда стало понятно, что он может понадобиться, работодатель пошел навстречу и подписал с женщиной полноценный трудовой договор.

Вскоре вместо выплат белоруске пришла анкета с неожиданными вопросами. Такие же письма получили ее коллеги. Позже Галина узнала, что ее дело даже рассматривали в суде. Чем закончилась эта история, она рассказала MOST.

До переезда в Польшу Галина работала учительницей. Сейчас она уже достигла пенсионного возраста, но оформить пенсию пока не смогла — ни в Беларуси, ни в Польше. Поэтому женщина продолжает работать.

В Польше она устроилась в сфере услуг. Сначала работала по договору подряда (umowa zleceniе). Пока шли обследования, Галина продолжала работать по нему.

В Польше распространено несколько форм трудоустройства. Umowa zlecenie предусматривает отчисления в пенсионный фонд и иногда добровольное страхование, но не гарантирует взносы, которые дают право на оплачиваемый больничный. А вот трудовой договор (umowa o pracę) обеспечивает полный соцпакет: оплачиваемый больничный, отпуск, пенсионные отчисления и другую защиту работника.

Когда стало понятно, что заболевание серьезное, работодатель перевел Галину на umowa o pracę — обычный трудовой договор.

— Меня оформили на три месяца. Работодатель сделал это, чтобы я могла получать больничный во время лечения, — рассказывает она.

Вместо выплат по больничному — анкета из соцстраха

Лечение оказалось длительным — и женщина провела на больничном около полугода.

В Польше застрахованное лицо получает право на оплату больничного после 30 дней непрерывного страхования. Первые 33 дня больничного (14 дней — для лиц старше 50 лет) оплачивает работодатель, последующие — Управление социального страхования (ZUS).

Если за время больничного трудовой договор истекает, то ZUS продолжает выплачивать пособие по болезни — zasiłek chorobowy. Поэтому и по истечении трехмесячного договора Галина должна была получать выплаты. Однако вместо денег женщина получила письмо.

— Мне пришла анкета из ZUS на две страницы. В ней был список вопросов.

По словам женщины, вопросы оказались неожиданными: кто она и откуда, как устроилась на работу, была ли знакома с директором раньше, кого из сотрудников знает лично.

— Спрашивали, не родственник ли мне директор, — приводит она пример.

Позже выяснилось, что такие же анкеты получили директор и коллеги, которые работают на разных объектах.

— А потом мне пришло письмо, где было указано, что мое дело в гражданском суде закрыто из-за отсутствия состава нарушения, — вспоминает Галина. Так она узнала, что ее случай разбирал суд.

Как предполагает белoруска, в ZUS могли заподозрить фиктивное трудоустройство незадолго до болезни, чтобы получать больничные выплаты. Поэтому дело передали в суд.

«Наверняка это был контрольный звонок»

Пока госорган выяснял обстоятельства дела, произошел еще один эпизод, который женщину насторожил.

— Мне позвонила какая-то незнакомая женщина и предложила выйти поработать в субботу. Я сразу отказалась. Я знаю, что это очень опасно: если во время больничного работаешь, можно лишиться всех выплат и еще получить штраф.

Теперь Галина предполагает, что это могла быть проверка.

— Думаю, хорошо, что отказалась — наверняка это был контрольный звонок из ZUS.

В итоге женщина получила все выплаты за больничный. Кроме того, после болезни ей назначили реабилитационный период, который также был оплачен.

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