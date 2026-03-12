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Уиткофф и Кушнер встретились с посланником Путина во Флориде

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  • 12.03.2026, 10:57
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Уиткофф и Кушнер встретились с посланником Путина во Флориде
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и экс-советник Дональда Трампа Джаред Кушнер

На встрече был еще один участник.

Во Флориде состоялась встреча делегаций США и России. Команды обсудили различные темы и договорились поддерживать связь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление специального посланника президента США Стива Уиткоффа в соцсети Х.

В американскую делегацию, кроме Уиткоффа, входил зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.

Российскую делегацию возглавлял спецпредставитель российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев.

«Команды обсудили различные темы и договорились поддерживать связь», - рассказал спецпосланник Трампа.

При этом никаких деталей переговоров Уиткофф не раскрыл.

Между тем глава российской стороны на переговорах, директор российского фонда прямых инвестиций Дмитриев сделал репост сообщения Уиткоффа и поблагодарил «за плодотворную встречу».

Стоит добавить, что в прошлый раз подобная встреча состоялась во Флориде в конце января.

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