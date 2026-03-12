Уиткофф и Кушнер встретились с посланником Путина во Флориде

Уиткофф и Кушнер встретились с посланником Путина во Флориде11
- 12.03.2026, 10:57
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На встрече был еще один участник.
Во Флориде состоялась встреча делегаций США и России. Команды обсудили различные темы и договорились поддерживать связь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление специального посланника президента США Стива Уиткоффа в соцсети Х.
В американскую делегацию, кроме Уиткоффа, входил зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.
Российскую делегацию возглавлял спецпредставитель российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев.
«Команды обсудили различные темы и договорились поддерживать связь», - рассказал спецпосланник Трампа.
При этом никаких деталей переговоров Уиткофф не раскрыл.
Между тем глава российской стороны на переговорах, директор российского фонда прямых инвестиций Дмитриев сделал репост сообщения Уиткоффа и поблагодарил «за плодотворную встречу».
Стоит добавить, что в прошлый раз подобная встреча состоялась во Флориде в конце января.