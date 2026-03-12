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Nissan показал свою самую популярную модель в новом виде

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  • 12.03.2026, 11:10
  • 4,328
Nissan показал свою самую популярную модель в новом виде

Авто претерпело деликатное обновление.

Недорогой кроссовер Nissan X-Trail вместе с близнецом Nissan Rogue является самой популярной моделью японской компании на глобальном рынке. Автомобиль показали официально в новом виде.

OBOZ.UA напоминает, модель Nissan X-Trail 2026 года претерпела деликатное обновление. Автомобиль получил немного измененный дизайн с другим декором и новыми колесными дисками.

Также вариант Nissan X-Trail N-Trek для бездорожья, который похож на Nissan Rogue Rock Creek, получил другое оформление с яркими акцентами.

Новый Nissan X-Trail 2026 в Европе предлагают с гибридными силовыми установками e-Power мощностью 204 и 213 л.с. Но скоро компания рассекретит другой автомобиль.

Новый Nissan Rogue 2027 модельного года сосредоточится на конкуренции с наиболее популярными кроссоверами сегмента. Автомобиль будет основан на модернизированной платформе CMF-CD и получит самый современный дизайн.

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