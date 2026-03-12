США показали удары по авиации Ирана 12.03.2026, 11:16

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Ракеты попали по целям без всяких помех со стороны ПВО.

Центральное командование армии Соединенных Штатов Америки опубликовало кадры ударов ракет по иранским военным аэродромам, на которых находились транспортные самолеты, пишет «Фокус».

На видео с кадрами ударов американские ракеты попали по целям, и им при этом никак не помешала система противовоздушной обороны. Какие возможности потерял Иран благодаря авиаударам коалиции США и Израиля?

The Iranian regime is losing air capability day by day. U.S. forces aren’t just defending against Iranian threats, we are methodically dismantling them. pic.twitter.com/CrJj2nFtHB — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 12, 2026

Армия США защищается от угроз со стороны Ирана и систематически уничтожает авиацию Корпуса стражей исламской революции (КСИР), говорится в посте CENTCOM в соцсети X. Командование опубликовало видео с моментами ударов, которые уничтожили минимум три иранских военно-транспортных самолета. После каждого попадания самолеты мгновенно вспыхивали и распадались на части. Последние моменты записи показывают два столба огня — то есть уничтожили сразу две цели на одном аэродроме.

Кадры CENTCOM появились в ночь на 12 марта (по Киеву). Видео длится 23 секунды: сначала показывают целые самолеты, затем ракеты попадают в корпус и дальше вспыхивает пожар, фюзеляж отваливается, а крылья падают за землю. На портале Business Insider распознали уничтоженные объекты. Выяснилось, что американцы попали по транспортному самолету C-130 Hercules (выпускался в 60-е годы прошлого века в США), противолодочному патрульному самолету Lockheed P-3 Orion (70-е годы, США) и транспортному самолету Ил-76 (80-е годы, СССР).

Американское командование не уточнило, на каких авиабазах и когда уничтожили самолеты Ирана, которые фигурировали на видео за 12 марта. Возможности потерянных Тегераном воздушных судов: C-130 Hercules способен перевезти 20 т груза (например, пушки, бронемашины, сотню военных), Lockheed P-3 Orion — патрулирует и обнаруживает подводные лодки, Ил-76 — несет до 60 т груза (например, оружие или две сотни солдат).

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