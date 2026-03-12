Минчанка после смерти сына пыталась выселить невестку 12 12.03.2026, 11:17

10,806

Оказалось, это не так просто.

В квартире минчанки ранее были зарегистрированы ее сын и невестка. В июне 2025 года родственник истицы умер. После этого пенсионерка просила суд выселить невестку из ее квартиры без предоставления ей другого жилого помещения.

Суд первой инстанции иск отклонил, мотивировав свое решение тем, что ответчица вселилась в квартиру по закону. Кроме того, после смерти супруга она не получила статус «бывшего члена семьи собственника жилого помещения», которые в соответствии с Жилищным кодексом, подлежат выселению по требованию владельца квартиры.

Пенсионерка не согласилась с такой позицией и попросила прокуратуру опротестовать решение суда. В надзорном ведомстве выяснили, что минчанка и ее невестка «никогда совместно в спорном жилом помещении не проживали и не вели общее хозяйство».

«Брак между ответчицей и сыном истицы прекращен вследствие смерти последнего. В силу действующего жилищного законодательства ответчица не является членом семьи собственника жилого помещения. Проживание бывшей невестки истца существенно нарушает права собственника жилого помещения на владение, пользование и распоряжение недвижимым имуществом», — сообщили в прокуратуре.

Президиум Минского городского суда согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил иск пенсионерки.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com