Соратник Трампа готовит почву для новых соглашений с Китаем 2 12.03.2026, 11:30

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Будет ли перезагрузка?

Сенат США отправляет делегацию в Китай вслед за Дональдом Трампом.

Об этом сообщает Вloomberg.

Сразу после исторической встречи президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина, в Китай отправится делегация Сената США. Возглавит ее сенатор Стив Дейнс - ключевой союзник президента и человек, который знает китайскую экономику изнутри.

Известно, что визит американских законодателей, запланированный на май 2026 года. И это будет первый реальный шаг к имплементации договоренностей между лидерами двух государств.

Сенатор Дейнс уже заявил, что эта поездка готовилась месяцами. Ее цель - не просто дипломатический визит, а изучение инновационной экосистемы Китая и развитие инфраструктурных связей.

Делегация планирует посетить Пекин и Шанхай, используя для передвижения знаменитые китайские скоростные поезда. Это символический жест: американские политики намерены воочию увидеть успехи Китая в инфраструктуре, о которых Стив Дейнс докладывал на недавнем саммите BlackRock в Вашингтоне.

Почему именно Стив Дейнс станет лидером делегации

Выбор лидера делегации не является случайным. Дейнс - один из самых опытных «китаеведов» в рядах республиканцев.

В 1990-х годах он работал в Procter & Gamble в Китае и Гонконге.

Кроме того, в течение обоих сроков Трампа он проводил самые сложные торговые переговоры.

Это будет его седьмой визит в Китай, который станет финальным аккордом перед его отставкой в начале следующего года.

Эксперты считают, что такая активность Сената указывает на готовность Вашингтона к конкретным экономическим соглашениям. Участие сенатора, имеющего прямой доступ к Трампу, гарантирует, что Пекин будет воспринимать эту делегацию как официальный голос Белого дома.

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