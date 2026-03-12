Соратник Трампа готовит почву для новых соглашений с Китаем

Соратник Трампа готовит почву для новых соглашений с Китаем2
- 12.03.2026, 11:30
- 2,456
Будет ли перезагрузка?
Сенат США отправляет делегацию в Китай вслед за Дональдом Трампом.
Об этом сообщает Вloomberg.
Сразу после исторической встречи президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина, в Китай отправится делегация Сената США. Возглавит ее сенатор Стив Дейнс - ключевой союзник президента и человек, который знает китайскую экономику изнутри.
Известно, что визит американских законодателей, запланированный на май 2026 года. И это будет первый реальный шаг к имплементации договоренностей между лидерами двух государств.
Сенатор Дейнс уже заявил, что эта поездка готовилась месяцами. Ее цель - не просто дипломатический визит, а изучение инновационной экосистемы Китая и развитие инфраструктурных связей.
Делегация планирует посетить Пекин и Шанхай, используя для передвижения знаменитые китайские скоростные поезда. Это символический жест: американские политики намерены воочию увидеть успехи Китая в инфраструктуре, о которых Стив Дейнс докладывал на недавнем саммите BlackRock в Вашингтоне.
Почему именно Стив Дейнс станет лидером делегации
Выбор лидера делегации не является случайным. Дейнс - один из самых опытных «китаеведов» в рядах республиканцев.
В 1990-х годах он работал в Procter & Gamble в Китае и Гонконге.
Кроме того, в течение обоих сроков Трампа он проводил самые сложные торговые переговоры.
Это будет его седьмой визит в Китай, который станет финальным аккордом перед его отставкой в начале следующего года.
Эксперты считают, что такая активность Сената указывает на готовность Вашингтона к конкретным экономическим соглашениям. Участие сенатора, имеющего прямой доступ к Трампу, гарантирует, что Пекин будет воспринимать эту делегацию как официальный голос Белого дома.