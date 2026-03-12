«Выглядит издевательски»

Белорусы удивились оплате, которую предлагает лесхоз за посадку леса.

Акции «Дай лесу новае жыццё», которую ежегодно объявляют лесхозы, массово привлекая к посадке леса трудовые коллективы и учащихся, оказалось недостаточно для пополнения лесного фонда.

Как заметил «Флагшток», в Threads завирусился пост с объявлением Юровичского лесничества Калинковичского лесхоза о приглашении всех желающих на посадку и дополнение лесных культур.

В объявлении указано, что работы оплачиваются: 58 рублей за посадку 1 тысячи лесных культур и 55 рублей — за 1 тысячу штук при дополнении лесных культур.

Такие расценки, а также информация о том, что за данную работу в принципе платят, вызвали обсуждение.

Некоторые пишут, что тысячу саженцев можно посадить за два часа с мечом Колесова. Другие оспаривают:

«Не слушайте тех, кто пишет, что это легко. 1-2 метра расстояние между саженцем. Представили, сколько за день пройдете? По распаханной трибе с посевным материалом (за которым еще и ходить нужно будет). С инструментом который весит немало и который нужно воткнуть и втоптать в землю. Это очень тяжело. 58 рублей за такую работу? Я в шоке».

«Издевательски выглядит такая оплата. Написали бы, что приглашают волонтеров, обед и угощения с организаторов».

Ориентировочное начало работ — 16 марта в зависимости от погодных условий. Кстати, на сайте лесхоза и на его страницах в соцсетях такого объявления Флагшток не нашел.

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