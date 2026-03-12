Кадыров испугался за роскошные особняки в ОАЭ? 12.03.2026, 11:36

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Рамзан Кадыров

Глава Чечни осудил удары Ирана.

Удары Ирана по Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) и другим странам Персидского залива в ответ на агрессию США и Израиля недопустимы, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «С точки зрения военной тактики ответный удар по американским базам — это ожидаемый отпор врагу. Однако необходимо ясно понимать: удары по гражданской инфраструктуре третьих стран и гибель мирного населения не могут быть оправданы никак. Подобные ошибки недопустимы», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Он заявил о поддержке «старшего брата» президента ОАЭ Мухаммеда бен Зайеда Аль-Нахайана, подчеркнув, что руководство Эмиратов «никогда не имело военных претензий к соседям», но вынуждено защищать себя после ударов по гражданским объектам. При этом Кадыров назвал военную операцию США и Израиля против Ирана «вероломным нападением в священный месяц Рамадан». По его мнению, таким образом Вашингтон и Тель-Авив попытались «вбить клин во весь исламский мир». «Агрессоры сознательно спровоцировали Иран на ответные действия, которые втягивают в конфликт третьи страны», — отметил Кадыров. Глава Чечни и ранее демонстрировал особое отношение к ОАЭ. По данным «Важных историй», на членов его семьи в Дубае зарегистрированы четыре роскошных особняка общей стоимостью более $20 млн. Один из них расположен на искусственном острове Палм-Джумейра. Кадыров использовал эту виллу в качестве «неофициального посольства» Чечни с 2014 года.

При этом глава Чечни часто посещал ОАЭ. Только в 2021–2022 годах его частный самолет летал в страну не менее 14 раз, подсчитывали журналисты «Украинской правды». По данным FlightRadar24, в 2023–2024 годах кадыровский джет был в Дубае и окрестностях как минимум четыре раза. Кадыров также неоднократно сопровождал президента РФ Владимира Путина во время его официальных визитов в ОАЭ.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Тегеран стал отвечать на это ударами по Израилю и американским военным базам в странах Ближнего Востока, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Ираке, Катаре, Иордании и ОАЭ. В результате ударов 10 марта в Эмиратах погибли шесть человек, еще 122 получили ранения. Силы ПВО страны перехватили восемь баллистических ракет и 26 беспилотников.

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