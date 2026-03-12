В райцентре спорят из-за освещения улиц 12.03.2026, 11:50

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Одним светло, а другие в темноте.

В Чашниках (Витебская область) разгорелся спор вокруг освещения – некоторые утверждают, что ходить по улицам вечером невозможно, другие так не думают. На чьей стороне правда, выяснить довольно сложно, пишет «Точка».

А началось все с видео в TikTok от местного жителя. В ролике, который автор отметил датой 8 марта, в 20:30 можно увидеть гимназию по ул. Ленинской. Впрочем, сложно ее рассмотреть, потому что на видео тотальная темнота.

Ролик не собрал много просмотров, но привлек внимание местного провластного СМИ «Чырвоны прамень». В своем TikTok они прокомментировали видео.

«Мы провели собственный мониторинг, прошлись по городу и зафиксировали: освещение работает в штатном режиме, никаких отключений нет. Это классический пример того, как с помощью смены ракурса и монтажа можно выдать желаемое или выгодное за действительное», – говорится в видео районки.

На этом автор первого ролика не успокоился и записал еще один. В нем он отрицает монтажные работы и затемнение, а местным СМИ посоветовал освещать проблемы, а не клеймить их.

А что думает народ

Все три ролика собрали немало комментариев. Некоторые утверждают, что в день съемки было отключения света, другие обвиняют белоруса в излишней требовательности к работе энергетиков.

Но большинство комментаторов сходятся на том, что проблема с освещением в Чашниках действительно есть, причем не только в день записи ролика, но и вообще (авторские орфография и пунктуация сохранены):

«Когда морозы были, я в такую темень с работы ходила, иду – дорога блестит. Иду и думаю, что по такой дороге либо к хирургу, либо на кладбище попаду. Гололедица и не видно ни фига».

«Какой монтаж??? Ехала на велосипеде с работы и от «Маяка» до Слободского моста в кромешной тьме, может это было один день, но было, было».

«Такая тема и у нас, брат, мы одинаковые, город Новолукомоль».

«Позавчера гуляли компанией, практически тоже самое было, гимназия полностью в темноте».

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