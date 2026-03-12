Еще один удар по КСИРу и режиму: Израиль атаковал с воздуха
- 12.03.2026, 11:54
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Уничтожены иранские штабы, склады ракет и производство баллистики.
Пилоты истребителей ЦАХАЛа идентифицировали солдат в штаб-квартире Корпуса стражей исламской революции в центре Тегерана и уничтожили их ударом с воздуха, сообщает 9tv.co.il.
Десятки истребителей ВВС по наведению военной разведки совершили очередные атаки на объекты режима в Тегеране и других районах, информирует пресс-служба ЦАХАЛа. Среди уничтоженных целей:
штаб-квартиры и командные пункты, используемые ВВС Корпуса стражей исламской революции;
корпус Центрального военного университета КСИРа «Имам Хусейн»;
места хранения и производства баллистических ракет и зенитных ракет, готовых к запуску.
В то же время были атакованы штаб-квартиры, базы Сил внутренней безопасности и формирования «Басидж». Также удары нанесены по штабу разведки иранского террористического режима, которую ЦАХАЛ называет «министерством».
צפו בתיעוד: חוסלו חיילים ממשטר הטרור האיראני שפעלו במפקדה של משמרות המהפכה— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 11, 2026
עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר השלימו גלי תקיפות נוספים בטהרן ובמערב איראן
עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר בהכוונת אמ״ן, השלימו גלי תקיפות נרחבים לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני בטהרן ובמרחבים נוספים… pic.twitter.com/7PR88XCLcM
Вероятно, речь идет о Министерстве безопасности и информации, которое осуществляет слежку за гражданами.
Корпус стражей исламской революции Ирана признал гибель Мохсена Дарбаги, заместителя начальника Генерального штаба Ирана по логистике. Он был ликвидирован в результате израильско-американского удара, сообщают источники.
JUST IN — 🇮🇷🇺🇲🇮🇱 Mohsen Darbaghi, the Iranian Deputy Chief of Staff for Logistics, was eliminated in an Israeli-American strike. pic.twitter.com/LAZv9IzZqI— UK Report (@UK_REPT) March 11, 2026