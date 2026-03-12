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Еще один удар по КСИРу и режиму: Израиль атаковал с воздуха

  • 12.03.2026, 11:54
  • 3,300
Еще один удар по КСИРу и режиму: Израиль атаковал с воздуха

Уничтожены иранские штабы, склады ракет и производство баллистики.

Пилоты истребителей ЦАХАЛа идентифицировали солдат в штаб-квартире Корпуса стражей исламской революции в центре Тегерана и уничтожили их ударом с воздуха, сообщает 9tv.co.il.

Десятки истребителей ВВС по наведению военной разведки совершили очередные атаки на объекты режима в Тегеране и других районах, информирует пресс-служба ЦАХАЛа. Среди уничтоженных целей:

штаб-квартиры и командные пункты, используемые ВВС Корпуса стражей исламской революции;

корпус Центрального военного университета КСИРа «Имам Хусейн»;

места хранения и производства баллистических ракет и зенитных ракет, готовых к запуску.

В то же время были атакованы штаб-квартиры, базы Сил внутренней безопасности и формирования «Басидж». Также удары нанесены по штабу разведки иранского террористического режима, которую ЦАХАЛ называет «министерством».

Вероятно, речь идет о Министерстве безопасности и информации, которое осуществляет слежку за гражданами.

Корпус стражей исламской революции Ирана признал гибель Мохсена Дарбаги, заместителя начальника Генерального штаба Ирана по логистике. Он был ликвидирован в результате израильско-американского удара, сообщают источники.

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