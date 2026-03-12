ISW: Успешный удар Украины рассорил российскую пропаганду и z-военкоров 7 12.03.2026, 12:03

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Кремль попытался преуменьшить значение украинского удара.

Удар, который Украина 10 марта нанесла по российскому заводу «Кремний Эл» в Брянске — критически важному производителю микрочипов — спровоцировал бурную реакцию в России. В то время как пропаганда РФ попыталась преуменьшить значение удара, российский провоенный лагерь с возмущением раскритиковал такие попытки.

Об этом идет речь в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

В ISW напоминают, что согласно официальному сообщению Генштаба ВСУ, завод был поражен крылатыми ракетами Storm Shadow, а удар значительно повредил производственные мощности завода.

Украинский 413-й отдельный батальон беспилотных систем «Рейд» сообщил, что эта атака стала первым ударом Украины по стратегическому объекту российского оборонно-промышленного комплекса, когда украинские военные смогли задействовать беспилотник для коррекции огня в режиме реального времени. Это позволило Силам обороны Украины нанести эффективный удар относительно небольшим количеством ракет. А украинский OSINT-канал «КиберБорошно», анализируя спутниковые снимки после поражения, подтвердил попадание 5 ракет по корпусу № 4. «При имеющихся повреждениях восстановление цеха без полной реконструкции маловероятно, что фактически означает вывод объекта из эксплуатации», — считают аналитики «КиберБорошно».

В ISW напоминают, что завод «Кремний Эл» подчеркивал, что занимает «второе место в России по выпуску изделий микроэлектроники для Минобороны РФ». Завод поставлял продукцию российскому государственному оборонному конгломерату «Алмаз-Антей», который производит системы противовоздушной обороны, и государственной корпорации Тактическое ракетное вооружение. Последняя производит крылатые ракеты, в частности Х-59, Х-69, Х-101 и Х-555, которые Россия использует для ударов по Украине.

Как подчеркивают аналитики ISW, Кремль попытался преуменьшить значение украинского удара по заводу «Кремний Эл». Министерство иностранных дел России 11 марта заявило, что удар якобы был направлен против гражданского населения, и что Украина, мол, не может осуществлять такие удары без обмена разведывательными данными с Великобританией и другими странами НАТО. Российский МИД также пытался подать этот удар как попытку Британии и других западных стран сорвать трехсторонние переговоры между США, Украиной и Россией. Спикер Кремля Дмитрий Песков, пресс-секретарь МИД России Мария Захарова и другие российские чиновники и депутаты Государственной Думы повторили обвинения МИД о вовлеченности Великобритании. Эти российские обвинения и попытки заявлять об атаке по гражданскому населению являются попытками преуменьшить значение украинских возможностей для дальнобойных ударов и отвлечь внимание от неуступчивости России в мирном процессе, в частности путем обвинения Великобритании в обмене разведывательными данными с Украиной, отмечает Институт изучения войны.

Однако попытки Кремля преуменьшить и исказить информацию об украинском ударе по заводу «Кремний Эл» вызвали негативную реакцию среди российских ультранационалистических «военкоров» и пабликов. Российские «военкоры» отвергли противоречивые усилия государственной пропаганды и чиновников РФ преуменьшить значение удара и раскритиковали неспособность Министерства обороны России защитить один из крупнейших и важнейших объектов российского ОПК.

Некоторые из «военкоров» также критиковали слабые возможности России в сфере противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), отмечая, что «никто не спросил», сколько ракет России удалось сбить. ISW расценивает такие заявления как критику российских властей за неспособность обнародовать прозрачные отчеты об украинском ударе по заводу и о работе российских систем ПВО.

Российские «военкоры» отметили, что завод «Кремний Эл» был основным производителем высокочастотных транзисторов, необходимых для российских систем военной связи, а также устройств и компонентов РЭБ для систем межконтинентальных баллистических ракет (МБР), среди которых «Ярс», «Булава» и «Тополь-М».. В провоенных пабликах также озвучивали предположение, что России будет трудно заменить «специалистов», которые были уничтожены во время удара по заводу. Кроме того, «военкоры» жаловались на дефицит российских ракет, недостаточные возможности радиоэлектронной борьбы, неспособность вывести из строя украинские аэродромы, откуда взлетают снаряженные Storm Shadow украинские самолеты, и неспособность России восстанавливать поврежденные системы противовоздушной обороны из-за санкций.

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