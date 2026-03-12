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В Бобруйске с аукциона продали завод

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  • 12.03.2026, 12:29
  • 4,270
В Бобруйске с аукциона продали завод

Имя покупателя пока не раскрывается.

В Бобруйске на аукционе продали завод железобетонных изделий, который ранее принадлежал частной строительной компании «ЮрСтройМаш».

Торги прошли 10 марта и были признаны состоявшимися. За объект боролись два участника, благодаря чему цена выросла на 5% по сравнению со стартовой. Предприятие выставляли на продажу с начальной стоимостью 1 123 512 рублей. В итоге новый владелец приобрёл его за 1 179 687 рублей.

Имя покупателя пока не раскрывается. В состав лота вошли главный корпус формовочного цеха площадью более 10 тысяч квадратных метров, склад готовой продукции, а также ещё три здания.

На предприятии установлено около двух десятков станков, несколько кранов, насосы, сварочные установки, формы для заливки бетона и другое технологическое оборудование.

Компания «ЮрСтройМаш» приобрела этот завод в 2018 году, провела модернизацию, и уже с 2019 года предприятие стабильно работало

Однако у головной компании в Могилёве возникла задолженность перед налоговыми органами. Именно это стало причиной принудительной продажи актива. Завод выставляли на торги не впервые — предыдущие аукционы не привлекли покупателей. На этот раз сделка всё же состоялась.

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