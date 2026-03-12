СМИ: Моджтаба Хаменеи может быть опаснее своего отца 12.03.2026, 12:30

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Моджтаба Хаменеи

Новый правитель Ирана еще меньше ценит человеческую жизнь.

Бывший иранский чиновник Джабер Раджаби, который ранее работал советником по внешней политике президента Ирана Махмуда Ахмадинежада, заявил, что сын верховного лидера Ирана Моджтаба Хаменеи может представлять еще большую угрозу, чем его отец. В интервью он отметил, что младший Хаменеи, по его мнению, меньше ценит человеческую жизнь и способен действовать более скрытно, пишет «Маарив».

Раджаби рассказал, что знаком с Моджтабой Хаменеи с юности. Они вместе учились в религиозной семинарии в иранском городе Кум. По словам собеседника, будущий политик производил впечатление человека, который говорил одно, но при этом мог думать совершенно иначе. Он охарактеризовал его как лицемерного и склонного скрывать свои истинные намерения.

В интервью Раджаби утверждает, что Моджтаба Хаменеи относится к человеческой жизни без особой ценности. По его словам, если руководство страны способно допустить гибель тысяч собственных граждан, то для него не станет препятствием и гибель людей в других странах. Он заявил: «Если он может убить 13 000 своих собственных граждан, то у него нет проблем с убийством 100 000 в Тель-Авиве».

Бывший чиновник также считает, что в случае прихода к власти Моджтаба Хаменеи может действовать иначе, чем его отец. По его мнению, он не станет сразу выступать с жесткими заявлениями о захвате Иерусалима, а сначала попытается завоевать доверие США и государств региона. Раджаби утверждает, что сын верховного лидера умеет лгать значительно убедительнее и способен скрывать реальные планы, чтобы укрепить свое влияние.

Отдельно он затронул тему финансовых возможностей Моджтабы Хаменеи. По словам Раджаби, тот контролирует обширную финансовую сеть за пределами Ирана. Речь идет об активах в Лондоне, Объединенных Арабских Эмиратах и ряде европейских стран, общая стоимость которых, как утверждается, может достигать нескольких миллиардов долларов.

Сам Раджаби сейчас живет в ОАЭ под защитой местных властей. Он рассказал, что ранее участвовал в вооруженных формированиях в Ираке и был связан с шиитскими группировками, однако позже дистанцировался от режима. Бывший чиновник также сообщил, что пережил несколько попыток покушения, включая отравление и попытку убить его электрическим током.

В конце интервью Раджаби заявил, что выступает за будущее Ирана без религиозного экстремизма. По его словам, он надеется однажды увидеть страну, которая будет жить в мире с остальным миром и не будет находиться в состоянии конфликта с США и Израилем.

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