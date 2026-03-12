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Forbes: Дроны и роботы массово берут россиян в плен

  • 12.03.2026, 12:44
  • 4,144
Forbes: Дроны и роботы массово берут россиян в плен

Украинцы меняют характер контактной войны.

Украинские беспилотные летательные аппараты и наземные роботизированные системы все чаще заставляют российских солдат складывать оружие, а иногда берут врага в плен без участия живых военных, пишет Forbes.

Дроны как инструмент капитуляции

Видео, опубликованное 11 марта журналистом Андреем Цаплиенко, показывает, как российские десантники, атакованные дроном DJI Matrice с громкоговорителем, подчиняются приказам и следуют за беспилотником к украинским позициям.

Операторы дронов транслировали инструкции: «Поднимите руки и следуйте за нами». Четверо солдат выполнили эти приказы и были взяты под стражу украинскими войсками. Такие случаи повторялись.

Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил на X в марте 2026 года:

«Мы записываем на видео, как российские солдаты сдаются украинским беспилотникам. Операторы БПЛА сопровождают их к нашим позициям. Каждый такой пленный – это возможность вернуть наших защитников домой».

Наземные роботы на поле боя

Кроме дронов, украинские наземные роботы также берут врага в плен. В январе 2026 года трое российских солдат сдались вооруженному беспилотному наземному автомобилю в районе Лимана.

Дебора Фейрламб, соучредительница венчурного фонда Green Flag Ventures, объясняет: «Наземные роботы уже используются в наступательных целях с установленными пулеметами, для пополнения запасов логистики и эвакуации раненых. Они уменьшают опасность для людей».

Минимизация человеческих потерь

По словам Любы Шипович, генерального директора фонда Dignitas Ukraine:

«Мы хотим вытащить людей из окопов и с линии фронта. Роботы могут выполнять грязную и опасную работу. Идея о том, что роботы полностью заменят пехоту, ошибочна, но это наша стратегическая цель».

Полковник Константин Гуменюк, главный хирург Медицинских сил Украины, добавляет:

«Война коренным образом изменилась из-за распространения беспилотных систем. Почти все травмы среди наших военнослужащих сейчас связаны с дронами».

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