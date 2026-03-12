Белоруска пришла с работы и обстреляла машину соседа 16 12.03.2026, 12:55

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иллюстративное фото

На «Опеле» нашли три отверстия.

В Лоеве будут судить 21-летнюю женщину, которая стреляла по машине соседа. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Гомельской области.

По данным следствия, вечером 6 февраля горожанка вернулась с работы домой и решила пострелять с балкона. Она взяла пневматический пистолет и, находясь на балконе, не менее пяти раз выстрелила в сторону припаркованного «Опеля» соседа.

На следующий день мужчина завел машину и обнаружил три круглых пробоины на лобовом стекле. После того как он очистил автомобиль от снега, оказалось, что на крыше иномарки есть ещё две схожие отметины. Мужчина вызвал милицию.

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