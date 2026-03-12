США перебросили стратегические бомбардировщики B-1 и B-52 для ударов по Ирану

США перебросили стратегические бомбардировщики B-1 и B-52 для ударов по Ирану3
- 12.03.2026, 13:06
- 3,118
Самолеты теперь выполняют миссии ближе к Ближнему Востоку.
Соединенные Штаты развернули стратегические бомбардировщики Boeing B-52 Stratofortress и Rockwell B-1B Lancer на авиабазе RAF Fairford в Великобритании, откуда они теперь наносят удары по целям в Иране в рамках операции «Эпическая ярость», пишет Forbes.
Усиление бомбардировочной кампании
Согласно сообщениям, на британскую базу прибыли пять бомбардировщиков B-1B, еще три были временно перенаправлены на базу Ramstein из-за неблагоприятных погодных условий. Кроме того, в понедельник в Ферфорд прибыли три бомбардировщика B-52.
Министр обороны США Пит Хэгсет заявил журналистам, что авиаудары по Ирану «резко возрастут», что свидетельствует о возможном расширении операции.
По данным военных обозревателей, B-1B могут нести высокоточные бомбы GBU-31 JDAM с боеголовками BLU-109, предназначенные для поражения укрепленных подземных целей.
Почему бомбардировщики перебросили в Великобританию
Ранее часть бомбардировщиков выполняла миссии непосредственно из США, в частности с авиабазы Ellsworth. Такие полеты требовали дозаправки в воздухе и длились значительно дольше.
Базирование самолетов в Великобритании позволяет сократить время полета более чем в два раза и повысить оперативность ударов.
В то же время решение об использовании британской базы было принято после того, как премьер-министр Кир Стармер изменил свою позицию и разрешил американским самолетам наносить удары с территории страны. Ранее Лондон отказывался предоставлять базы, но пересмотрел решение после атаки иранского беспилотника на базу Королевских ВВС на Кипре.
Возможное привлечение «стелс»-бомбардировщиков
Кроме B-1 и B-52, в кампании также участвуют самолеты Northrop B-2 Spirit. Сейчас они осуществляют длительные миссии непосредственно из США – с авиабазы Whiteman, где каждый вылет может длиться более 37 часов.
B-2 является единственным самолетом, способным нести сверхтяжелую бомбу GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, предназначенную для уничтожения глубоких подземных укрепленных объектов.
На сегодняшний день ВВС США имеют:
76 бомбардировщиков B-52H, которые остаются основой стратегической авиации;
45 самолетов B-1B Lancer, выполняющих преимущественно обычные ударные миссии;
19 стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit.
В будущем их должен постепенно заменить новый бомбардировщик Northrop Grumman B-21 Raider, которых Пентагон планирует закупить около 100 единиц.