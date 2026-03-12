Ученые вывели формулу успеха 5 12.03.2026, 13:14

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Важную роль играют гены.

Не секрет, что мы постоянно меняемся под влиянием окружения и обстоятельств. При этом все люди — дети своих родителей с определенным набором генов. Ученые Кристофер Бим и Эмили Шарп из Университета Южной Калифорнии (США) провели масштабное исследование и выяснили, от чего в большей степени зависит формирование и развитие личности человека, пишет «Нож».

По одной из версий, достижения взрослых людей — результат особого сочетания генетики и воспитания. Существует и альтернативный, более сложный взгляд на данный вопрос. Речь о теории «выбора ниши».

Согласно последней, врожденные особенности личности человека приводят к тому, что он самостоятельно выбирает определенную среду (нишу), которая впоследствии влияет на его личность, а также может их менять. То есть во взрослом возрасте наше развитие во многом обусловлено самостоятельным выбором сферы интересов и окружения.

Ученые Бим и Шарп проверили жизнеспособность теории «выбора ниши» в рамках исследования старения шведских однояйцевых близнецов. Наблюдение за жизнью участников длилось почти 30 лет.

Команда сосредоточилась на трех чертах личности добровольцев: невротизме, экстраверсии и открытости опыту. Специалисты смогли отследить степень влияния выбора жизненного пути на всех близнецов. Ученые сравнивали этот критерий с ролью генетических факторов.

Если верить результатам исследования, целостность личности человека в первую очередь зависит от того, насколько осознанно он выбирает свое окружение и насколько оно соответствует его характеру. Иными словами, по мнению Бима и Шарп, теория «выбора ниши» верна.

Главный вывод исследователей довольно жизнеутверждающий. Так, согласно их статье, любой из нас не только жертва обстоятельств, но и деятельный игрок с меняющимися характером и взглядами на мир.

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