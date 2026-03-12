СМИ: Государства Персидского залива стоят перед историческим выбором 12.03.2026, 13:36

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Фото: depositphotos.com

Формируется новая геополитическая реальность.

Иранские ракетные и беспилотные атаки на страны Персидского залива разрушили стратегию сдерживания Тегерана и вынуждают государства пересматривать свои союзы.

Атаки, затронувшие гражданскую инфраструктуру в Объединенных Арабских Эмиратах, Бахрейне, Катаре и Омане, показали, что прежняя политика сдерживания Тегерана и попытки снизить напряженность больше не обеспечивают ожидаемой защиты.

Об этом пишет «Маарив».

В результате государства залива оказались перед историческим выбором — изменить свою внешнеполитическую линию и пересмотреть отношения как с мировыми державами, так и с Израилем.

По оценкам экспертов, новая ситуация стала итогом более широких геополитических изменений, начавшихся еще более десяти лет назад. После того как в 2011 году Вашингтон начал переносить стратегический фокус на Тихоокеанский регион, на Ближнем Востоке возник вакуум влияния. Этим быстро воспользовался Пекин. Китай запустил инициативу «Один пояс, один путь» и стал активно укреплять экономические связи с арабскими странами, рассматривая регион как важный узел для транспортных и энергетических маршрутов.

С усилением соперничества между Соединенными Штатами и Китаем страны Персидского залива оказались между двумя центрами силы. В ответ они начали применять стратегию так называемого «хеджирования» — балансирования между державами. В сфере безопасности государства региона по-прежнему в значительной степени полагались на США, которые сохраняют подавляющее преимущество в поставках современного вооружения. Одновременно экономические и технологические связи постепенно расширялись с Китаем, что позволяло странам залива получать выгоду от сотрудничества с обеими сторонами и избегать жесткого выбора.

Параллельно в регионе постепенно формировались и связи с Израилем. Эти отношения начали складываться еще задолго до подписания Авраамских соглашений и были связаны не только с вопросами безопасности, но и с экономическими интересами. Многие государства залива стремятся снизить зависимость от нефти и перейти к экономике, основанной на знаниях и технологиях. Для этого им необходимы инновации, развитие цифровой инфраструктуры, кибербезопасности и современных систем управления ресурсами — сферы, в которых Израиль обладает значительным опытом.

Однако такая модель сотрудничества создала для стран региона двойственную ситуацию. С одной стороны, им необходимы израильские технологии и инвестиции, а с другой — они опасаются усиления военной активности Израиля на Ближнем Востоке, что может привести к новым рискам для безопасности.

Одновременно государства Персидского залива долгое время пытались управлять иранской угрозой с помощью политики сдерживания и дипломатических контактов. После сокращения прямого военного противостояния с союзниками Тегерана, например во время выхода Саудовской Аравии и ОАЭ из конфликта в Йемене, ставка была сделана на снижение напряженности и диалог.

Однако последние атаки Ирана разрушили эти расчеты. Ракетные и беспилотные удары по городам региона показали, что политика «покупки мира» не дала ожидаемого результата. Иран, как считают аналитики, продемонстрировал готовность действовать напрямую и использовать обычные вооружения против соседних государств.

На фоне продолжающегося конфликта США и Израиль стремятся значительно ослабить влияние Корпуса стражей исламской революции. По информации источников, на закрытых встречах лидеры стран Персидского залива дают понять союзникам, что считают необходимым довести эту кампанию до конца. Как отмечается, многие в регионе опасаются, что если давление на Иран ослабнет, именно страны залива окажутся на передовой возможного долгосрочного противостояния.

В результате формируется новая геополитическая реальность. Традиционная стратегия балансирования между мировыми державами постепенно теряет эффективность перед лицом прямых военных угроз. Провал политики умиротворения и сдерживания подталкивает региональные государства к поиску более активной модели безопасности, основанной на укреплении союзов и создании системы регионального сдерживания.

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