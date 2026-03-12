В российском Иркутске произошло ЧП на военном авиазаводе 3 12.03.2026, 13:52

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Пострадало много людей.

В четверг утром, 12 марта, в России произошло чрезвычайное происшествие на авиационном заводе в Иркутске, в результате которого пострадали 7 человек. Об этом пишет Диалог.UA после мониторинга соцсетей и мессенджеров.

Согласно информации губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, чрезвычайное происшествие на Иркутском авиационном заводе (ИАЗ) произошло во время подготовки самолета к вылету. Поток воздуха из двигателя опрокинул оборудование для наземного обслуживания самолетов, в результате пострадали 7 человек.

Троих пострадавших врачи осмотрели и отправили на амбулаторное лечение, а остальных госпитализировали. У пострадавших травмы разной степени тяжести.

На данный момент Иркутский авиационный завод уже проводит внутреннее расследование с целью установления причины чрезвычайного происшествия. Больше подробностей пока нет. Иркутский авиационный завод входит в российский военно-промышленный комплекс.

Там делают истребители «Су-30СМ2», учебно-боевые самолеты «Як-130» и гражданские лайнеры «МС-21», которыми Россия пытается заменить западные Airbus A320 и Boeing 737.

Данных о том, что ЧП на военном авиазаводе в Иркутске могло произойти в результате атаки украинских дронов, нет. Но ВСУ ранее уже несколько раз наносили удары по российским авиационным заводам.

Например, в 2025 году дроны атаковали Луховицкий авиационный завод под Москвой, который специализируется на производстве и модернизации истребителей «МиГ-29» и «МиГ-31», а также участвует в разработке новых военных самолетов.

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