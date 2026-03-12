В Кобрине раскрыли аферу с кражей мяса

В Кобрине раскрыли аферу с кражей мяса7
- 12.03.2026, 14:15
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Ветеринар во время санэпидемиологической экспертизы срезала часть мяса с туш и прятала его.
В Кобрине расследуется уголовное дело о хищении мясной продукции на одном из госпредприятий. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Брестской области.
Фигурантами стали четыре сотрудника предприятия. Следствие установило, что ветеринар убойной площадки организовала хищение, сговорившись с изготовителем колбасной оболочки, уборщиком помещений и ещё одной сообщницей, которая обещала продавать украденное мясо.
После убоя скота ветеринар во время санэпидемиологической экспертизы срезала часть мяса с туш и прятала его. Позже группа выносила продукцию с территории предприятия, продавала знакомым и делила деньги между собой.
По данным Следственного комитета, за три месяца преступный квартет похитил мясо почти на 9 тысяч рублей.
Все обвиняемые признали вину и возместили ущерб предприятию. Им предъявлено обвинение по статье «Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное группой лиц по предварительному сговору» (ч.2 ст.210 УК Беларуси). Санкции статьи предусматривают наказание до шести лет лишения свободы.