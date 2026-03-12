29 клубов НХЛ охотятся за белорусским хоккеистом

29 клубов НХЛ охотятся за белорусским хоккеистом2
- 12.03.2026, 14:20
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Его даже называют лучшим «европейским свободным агентом».
24-летний белорусский центральный нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук имеет хорошие шансы продолжить карьеру в клубе НХЛ.
Эксперт издания The Athletic Томас Дранс высказал мнение, что интерес к талантливому белорусу проявляют 29 клубов НХЛ.
А после окончания сезона в КХЛ Пинчук станет свободным агентом и сможет переехать за океан (контракт Виталия с «Динамо» истекает 31 мая 2026 года). Его даже называют лучшим «европейским свободным агентом».
Однако, по мнению журналиста, за белоруса должен побороться «Ванкувер».