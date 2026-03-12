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Суд ЕС принял решение по белорусскому бизнесмену Шакутину

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  • 12.03.2026, 14:32
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Суд ЕС принял решение по белорусскому бизнесмену Шакутину

Счета его литовской компании остаются замороженными.

Суд Европейского союза признал обоснованным замораживание банковских счетов литовской компании EM System. Хотя сама фирма не включена в санкционные списки ЕС, половина её акций принадлежит близкому к Лукашенко белорусскому бизнесмену Александру Шакутину, который находится под санкциями.

В решении суда подчеркнуто, что активы компании могут быть заблокированы, если она контролируется лицом из санкционного перечня: «Контроль над компанией и её экономическими ресурсами предполагается, если лицо из санкционного списка владеет 50% долей».

Александр Шакутин попал под санкции ЕС 17 декабря 2020 года. Уже на следующий день два литовских банка — SEB и Citadele — заморозили счета EM System, ссылаясь на то, что бизнесмен из санкционного списка владеет половиной компании.

EM System пыталась оспорить заморозку в национальных судах Литвы и дошла до Верховного суда. Затем компания обратилась в Суд ЕС, который подтвердил законность мер.

Суд ЕС также отметил, что государства-члены должны разработать процедуру, позволяющую компаниям и лицам, не включённым в санкционные списки, оспаривать заморозку средств.

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