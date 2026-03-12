Суд ЕС принял решение по белорусскому бизнесмену Шакутину

Суд ЕС принял решение по белорусскому бизнесмену Шакутину1
- 12.03.2026, 14:32
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Счета его литовской компании остаются замороженными.
Суд Европейского союза признал обоснованным замораживание банковских счетов литовской компании EM System. Хотя сама фирма не включена в санкционные списки ЕС, половина её акций принадлежит близкому к Лукашенко белорусскому бизнесмену Александру Шакутину, который находится под санкциями.
В решении суда подчеркнуто, что активы компании могут быть заблокированы, если она контролируется лицом из санкционного перечня: «Контроль над компанией и её экономическими ресурсами предполагается, если лицо из санкционного списка владеет 50% долей».
Александр Шакутин попал под санкции ЕС 17 декабря 2020 года. Уже на следующий день два литовских банка — SEB и Citadele — заморозили счета EM System, ссылаясь на то, что бизнесмен из санкционного списка владеет половиной компании.
EM System пыталась оспорить заморозку в национальных судах Литвы и дошла до Верховного суда. Затем компания обратилась в Суд ЕС, который подтвердил законность мер.
Суд ЕС также отметил, что государства-члены должны разработать процедуру, позволяющую компаниям и лицам, не включённым в санкционные списки, оспаривать заморозку средств.