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ВСУ поразили пусковую установку С-300 и эшелон с горючим россиян

  • 12.03.2026, 14:36
  • 3,694
ВСУ поразили пусковую установку С-300 и эшелон с горючим россиян

Для оккупантов наступили «очень горячие» дни.

Вчера, 11 марта, и в ночь на сегодня Силы обороны Украины нанесли мощные удары по военным объектам российских оккупантов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В ночь на 12 марта была поражена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300В в районе Боровенек (ВОТ Луганской обл.). Кроме того, под ударом оказался командно-наблюдательный пункт подразделения россиян вблизи Васильевки (ВОТ Запорожской обл.).

Также украинские защитники нанесли удары по объектам военной логистики и обеспечения оккупантов.

В частности, поражены склад материально-технических средств и склад боеприпасов в районе Дубовского (ВОТ Луганской обл.) и ремонтное подразделение из состава артиллерийской бригады в районе Акимовки (ВОТ Запорожской обл.). Прилетело и по вражескому эшелону с горюче-смазочными материалами в районе Должанска (ВОТ Луганской обл.).

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