ВСУ поразили пусковую установку С-300 и эшелон с горючим россиян
- 12.03.2026, 14:36
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Для оккупантов наступили «очень горячие» дни.
Вчера, 11 марта, и в ночь на сегодня Силы обороны Украины нанесли мощные удары по военным объектам российских оккупантов.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
В ночь на 12 марта была поражена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300В в районе Боровенек (ВОТ Луганской обл.). Кроме того, под ударом оказался командно-наблюдательный пункт подразделения россиян вблизи Васильевки (ВОТ Запорожской обл.).
Также украинские защитники нанесли удары по объектам военной логистики и обеспечения оккупантов.
В частности, поражены склад материально-технических средств и склад боеприпасов в районе Дубовского (ВОТ Луганской обл.) и ремонтное подразделение из состава артиллерийской бригады в районе Акимовки (ВОТ Запорожской обл.). Прилетело и по вражескому эшелону с горюче-смазочными материалами в районе Должанска (ВОТ Луганской обл.).