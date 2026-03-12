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Стало известно, где содержат арестованного диктатора Мадуро

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  • 12.03.2026, 14:49
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Стало известно, где содержат арестованного диктатора Мадуро
Фото: Getty Images

Правитель находится в маленькой одиночной камере.

Бывший диктатор Венесуэлы Николас Мадуро, задержанный американскими военными, находится в одиночной камере — дисциплинарном изоляторе в Бруклине. Об этом сообщает испанское издание ABC.

Размеры камеры составляют 3 метра в длину и 2 метра в ширину. Такие камеры используют для изоляции заключенных по дисциплинарным причинам, предотвращения самоубийств или содержания особо опасных и лиц, находящихся в группе риска.

Мадуро и его жена были захвачены 3 января в ходе спецоперации США в Каракасе и перевезены в Соединенные Штаты. Им предстоит предстать перед судом по обвинениям в незаконной торговле наркотиками и оружием. Ранее сообщалось, что первое заседание суда назначено на середину марта.

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