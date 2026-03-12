Белорусы взялись спасать французское кафе в Минске 8 12.03.2026, 14:56

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Всего за полдня призыв набрал больше 260 тыс. просмотров, тысячи лайков и бурное обсуждение в комментариях.

Белорусы взялись спасать небольшое кафе, которое около года назад открыл в Минске настоящий француз. Несмотря на то, что заведение находится в самом центре города, имеет собственную пекарню и предлагает классические французские десерты, хозяин кафе говорит, что едва держится на плаву, пишет «Телеграф» .

Неравнодушные любители французской выпечки решили помочь заведению и устроили активную промо-кампанию в соцсетях.

Несмотря на то, что обычно посты в соцсетях с личными положительными рекомендациями заведений не набирают больших охватов, на этот раз призыв одной минчанки срочно «спасать» французское кафе «Bonjour у Себастьяна» не остался незамеченным. Всего за полдня пост в Threads набрал больше 260 тыс. просмотров, тысячи лайков и бурное обсуждение в комментариях.

Автор поста похвалила кафе за вкусное меню и, оказалось, что многие минчане с ним уже знакомы, а кое-кто и вовсе считает круассаны Себастьяна «буквально лучшими в городе».

Однако, многих из тех, кто в данном кафе не бывал, смутили цены на выпечку, которые можно рассмотреть на фото, выложенных авторов - круассаны стоят от 4,9 до 8,5 рубля, шоколадные булочки - от 6,5 до 9 рублей. Кофе здесь можно взять от 6 до 9 рублей, а пол-литра чая - за 10 рублей.

«Цена на круассаны и шоколатины примерно в 2,5 раза дороже, чем в Париже. Во Франции такой бизнес бы тоже не процветал», - заметил один из комментаторов.

Другие сравнивали цены в кофейне с более дешевыми аналогами из сетевых магазинов, игнорируя тот факт, что в кофейне выпечка свежая, прямо из печи, а в магазинах - потоковые замороженные полуфабрикаты.

«Готовят сами из продуктов высокого качества! Вы пробовали их круассаны? Шедевр!!! Чтобы снизить цены, надо делать резиновые круассаны, как везде. Хочется, чтобы ребята выдержали этот непростой период, и не пошли на уступки в качестве своей выпечки», - отметил один из участников дискуссии.

Впрочем, у большинства комментаторов вопросов к ценам этого конкретного кафе не было, поскольку они близки к средним ценам этой категории заведений.

«Это цена чтобы посидеть в кафе. Самый дешевый формат это пекарня+кофе, доступный любому. За 15 рублей ты и поел и попил вне дома. Думаю просто не в том месте открылся, булочные живут неплохо, по сравнению с другим общепитом», - высказал свое мнение один из участников обсуждения.

Именно к локации кафе у пользователей Threads возникло больше всего вопросов. Хотя адрес кофейни - самый центр города, на деле она находится во дворах, поэтому о ее существовании не знают даже многие местные.

Пользователи соцсети накидали хозяину варианты, как исправить ситуацию - от смены локации или хотя бы вывески, расширения ассортимента для привлечения студентов (рядом находится несколько государственных вузов), организации тематических посиделок для творческой молодежи и участия в гастрофестах, до активной раскрутки кафе в соцсетях. За последнее, кажется, белорусы с энтузиазмом и взялись, пообещав обязательно заглянуть в кафе и продолжить раскручивать заведение в соцсетях.

«Я запомню и постараюсь прийти съесть круассан, такое дважды и просить не нужно», - написал один из комментаторов.

«Локация выбрана неудачно. Где-то внутри двора… но мы найдем!! Мы Беларусы! А французы-пекари нам очень нужны», - поддержал другой.

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