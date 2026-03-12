«Ну какие вы нам братья?» 43 12.03.2026, 22:28

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Россиянин спросил совета у белорусов, что посмотреть в Минске.

«Решил слетать к вам, братья, в гости в Беларусь. В Минск. Погулять, посмотреть город. Ну и в казино сходить. Что ещё посоветуете посетить?» — написал пользователь под ником papavlad_ в Threads. Сайт Charter97.org собрал наиболее популярные ответы белорусов:

— Почему вам не сидится в своей стране? Она такая большая. И главное там все хорошие люди. Лучшее, чем там, где братья. Сидите дома.

— Купите обратный билет до похода в казино. А после Вам уже никуда не нужно будет.

— Хватит уже нас братьями считать. Приезжайте, тихонько тратьте свои деньги и уезжайте.

— Вокзал у нас красивый… и поезда часто. Не благодарите.

— Ну какие вы нам братья? Мы с вами даже не дальняя родня.

— Посоветуем не приезжать.

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