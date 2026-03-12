Алесь Беляцкий: Беларуси важно оставаться в фокусе международного внимания

Алесь Беляцкий: Беларуси важно оставаться в фокусе международного внимания2
- 12.03.2026, 15:22
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Ситуация с правами человека в стране ухудшается.
Лауреат Нобелевской премии мира и председатель правозащитного центра «Вясна» Алесь Беляцкий во время своего первого международного визита после освобождения выступил на сайд-ивенте 61-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве 11 марта 2026 года, сообщает правозащитный центр «Весна».
Организаторами мероприятия стали постоянные представительства Литвы, Польши, Норвегии и Швеции при ООН. В сайд-ивенте также приняли участие представительница Группы независимых экспертов по ситуации с правами человека в Беларуси Сьюзан Базили, бывшая политзаключенная Анна Курис, представительница международной правозащитной организации Анастасия Круопе, представители международного сообщества, в том числе, послы разных стран. Модератором встречи выступил Витис Юрконис из Freedom House
«Это мой первый международный визит, — заявил во время своего выступления Алесь Беляцкий. — Во время сайд-ивента я подчеркнул, что Беларуси нужны и Группа независимых экспертов по ситуации с правами человека в Беларуси, и Спецдокладчик по Беларуси.
Даже во времена многочисленных кризисов в мире Беларуси важно оставаться в фокусе международного внимания, так как ситуация с правами человека в стране ухудшается. Каждый день мы фиксируем все новые случаи политических репрессий, появляется все больше политзаключенных. Поэтому важно систематически продолжать работу на международном уровне — в том числе, документировать все нарушения, чтобы дальше это могло пригодиться в привлечении виновных к ответственности».