Какой самолет США способен нанести самый мощный удар по Ирану? 3 12.03.2026, 15:23

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Американские стратегические бомбардировщики обладают различными преимуществами.

Стратегические бомбардировщики США B-1B Lancer и B-2 Spirit обладают разными возможностями для нанесения ударов по хорошо защищенным целям. Один из них способен нести значительно больше боеприпасов, тогда как другой делает ставку на скрытность и высокоточную атаку по самым укрепленным объектам.

Об этом пишет Wionews.

B-1B Lancer считается одним из рекордсменов среди самолетов ВВС США по объему боевой нагрузки. Он может перевозить до 34 тысяч килограммов бомб во внутренних отсеках, что позволяет наносить мощные и масштабные удары за один вылет. Например, самолет способен одновременно сбросить до 84 бомб Mk-82 или взять на борт до 24 управляемых боеприпасов GBU-31 JDAM.

B-2 Spirit имеет меньшую максимальную нагрузку — около 18 тысяч килограммов. Однако его главным преимуществом является технология малозаметности, благодаря которой самолет способен проникать через современные системы противовоздушной обороны и поражать цели без значительной поддержки других сил.

При использовании обычных бомб B-2 может нести до 80 боеприпасов Mk-82 или около 16 высокоточных бомб GBU-31. Несмотря на меньший объем вооружения, именно этот бомбардировщик способен применять сверхтяжелую проникающую бомбу GBU-57 Massive Ordnance Penetrator весом более 13 тонн. Такое оружие предназначено для уничтожения глубоко защищенных бункеров и подземных объектов.

Еще одно важное различие между самолетами связано с их действиями в условиях мощной противовоздушной обороны. B-1B Lancer не обладает стелс-технологиями и обычно требует прикрытия со стороны других самолетов, чтобы снизить риск поражения системами ПВО, такими как С-300. В свою очередь B-2 Spirit благодаря малозаметной конструкции способен выполнять боевые задачи практически самостоятельно.

Таким образом, B-1B Lancer эффективен для нанесения масштабных бомбовых ударов по большим площадям, тогда как B-2 Spirit лучше подходит для точечных атак по наиболее защищенным и глубоко расположенным объектам.

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