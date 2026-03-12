В Иране подтвердили, что новый верховный лидер ранен 12.03.2026, 15:40

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Моджтаба Хаменеи

Израильская разведка рассказала детали.

В министерстве иностранных дел Ирана сообщили, что новый верховный лидер страны Моджтабу Хаменеи получил ранения.

После своего избрания Хаменеи около двух суток не делал публичных заявлений. Об этом заявил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи итальянской газете Corriere della Sera.

По его словам, Хаменеи чувствует себя хорошо. Однако пока нет информации, кому новый верховный лидер выступит с первой после своего назначения речью.

Ранее в Times of Israel со ссылкой на израильскую разведку сообщили, что новоизбранный верховный лидер Моджтаба Хаменеи получил ранения еще в первый день ударов США и Израиля.

Предположительно, он получил легкие ранения ног, однако оставался в сознании. Он также находился в защищенном месте с ограниченной связью.

Иранские власти опасаются, что любое публичное заявление может раскрыть его местонахождение и может подвергнуть его опасности. Поэтому его до сих пор не показывали публично.

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