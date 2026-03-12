Израиль уничтожил ядерный объект, где Иран проводил тайные опыты 12.03.2026, 15:51

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ЦАХАЛ нанес по нему серию ударов.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении удара по ядерному объекту Ирана. На нем иранский режим работал над «критическими возможностями в сфере разработки ядерного оружия».

Об этом сообщает The Times of Israel.

Под ударом оказался объект вблизи Тегерана, который идентифицирован как комплекс «Талеган». ЦАХАЛ нанес по нему серию ударов в течение последних дней.

Отмечается, что Иран использовал этот объект в течение последних лет для «разработки современных взрывчатых веществ и проведения секретных экспериментов» в рамках проекта AMAD (секретная иранская программа по разработке ядерного оружия).

«Иранский режим продолжает усилия по продвижению и развитию возможностей, необходимых для разработки ядерного оружия», - заявили в ЦАХАЛе.

Также отмечается, что недавний удар является частью серии операций, направленных на «дальнейшее подрывание ядерных амбиций иранского террористического режима».

Израиль уже атаковал комплекс «Талеган» в октябре 2024 года. Согласно данным израильских военных, Иран «принял меры для восстановления комплекса» после этих ударов.

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