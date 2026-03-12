Польша готовит солдат к войне дронов

Польша готовит солдат к войне дронов1
- 12.03.2026, 16:07
- 1,420
Программа боевой подготовки изменена из-за войны в Украине.
Во время курсов солдаты будут отрабатывать обнаружение и нейтрализацию дронов с помощью штатного оружия. В программу добавили как теоретическую подготовку, так и практические стрельбы по воздушным целям, говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Польши.
В польском Генштабе подчеркнули, что изменения связаны с ростом роли беспилотников в современных конфликтах и опытом, который военные получают, наблюдая за войной в Украине.
Новые элементы подготовки должны повысить готовность армии к современным угрозам на поле боя.