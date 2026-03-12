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Польша готовит солдат к войне дронов

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  • 12.03.2026, 16:07
  • 1,420
Польша готовит солдат к войне дронов

Программа боевой подготовки изменена из-за войны в Украине.

Во время курсов солдаты будут отрабатывать обнаружение и нейтрализацию дронов с помощью штатного оружия. В программу добавили как теоретическую подготовку, так и практические стрельбы по воздушным целям, говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Польши.

В польском Генштабе подчеркнули, что изменения связаны с ростом роли беспилотников в современных конфликтах и опытом, который военные получают, наблюдая за войной в Украине.

Новые элементы подготовки должны повысить готовность армии к современным угрозам на поле боя.

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