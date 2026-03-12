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Министр энергетики США: Санкции против российской нефти сняты не будут

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  • 12.03.2026, 16:23
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Министр энергетики США: Санкции против российской нефти сняты не будут

Вашингтон предпринимает шаги для сдерживания роста цен на нефть.

Санкционная политика Вашингтона в отношении России не меняется, а шаги для сдерживания цен на нефтяном рынке уже предпринимаются. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт в эфире CNN.

«Россия не получает смягчения санкций. Вся эта нефть — это «нефть на воде», которая просто ждет своей очереди на разгрузку в Китае. В конечном итоге вся она будет выгружена в КНР… Это те самые прагматичные решения, которые мы используем, чтобы пережить эти несколько недель дефицита энергоресурсов», — сказал Райт.

Так он прокомментировал решение США выдать Индии лицензию на закупку российской нефти.

Напомним, ранее Reuters со ссылкой на источники сообщил, что США рассматривают возможность дальнейшего смягчения санкций в отношении российской нефти. Это решение объяснили стремлением стабилизировать цены на нефть на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Позднее Румыния и Бангладеш также попросили Вашингтон разрешить работу с российской нефтью. Дакка запрашивает лицензию, аналогичную индийской.

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