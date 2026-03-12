Астероид вызвал мегацунами в 100 метров высотой у берегов Европы
- 12.03.2026, 16:24
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Ученые раскрыли детали.
Многолетний научный спор о происхождении кратера Сильверпит под южной частью Северного моря теперь разрешен. Новое исследование показывает, что структура образовалась, когда астероид или комета врезались в регион примерно 43–46 миллионов лет назад.
Расследование возглавил доктор Юисдин Николсон из Университета Хериот-Уатт в Эдинбурге при поддержке Совета по исследованиям природной среды (NERC). Команда объединила сейсмическую визуализацию, микроскопический анализ фрагментов горных пород и компьютерное моделирование, чтобы представить самые четкие на сегодняшний день доказательства того, что Сильверпит является одним из редких ударных кратеров Земли, пишет ScienceDaily.
Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.
Сильверпит находится примерно в 700 метрах под морским дном в Северном море, примерно в 129 километрах от побережья Йоркшира. С тех пор как геологи впервые идентифицировали это образование в 2002 году, кратер шириной три километра и окружающее его кольцо круговых разломов протяженностью около 20 км вызывали бурные споры. Ранние исследования предполагали, что структура была создана ударом высокоскоростного астероида.