Астероид вызвал мегацунами в 100 метров высотой у берегов Европы 12.03.2026, 16:24

7,464

Ученые раскрыли детали.

Многолетний научный спор о происхождении кратера Сильверпит под южной частью Северного моря теперь разрешен. Новое исследование показывает, что структура образовалась, когда астероид или комета врезались в регион примерно 43–46 миллионов лет назад.

Расследование возглавил доктор Юисдин Николсон из Университета Хериот-Уатт в Эдинбурге при поддержке Совета по исследованиям природной среды (NERC). Команда объединила сейсмическую визуализацию, микроскопический анализ фрагментов горных пород и компьютерное моделирование, чтобы представить самые четкие на сегодняшний день доказательства того, что Сильверпит является одним из редких ударных кратеров Земли, пишет ScienceDaily.

Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Сильверпит находится примерно в 700 метрах под морским дном в Северном море, примерно в 129 километрах от побережья Йоркшира. С тех пор как геологи впервые идентифицировали это образование в 2002 году, кратер шириной три километра и окружающее его кольцо круговых разломов протяженностью около 20 км вызывали бурные споры. Ранние исследования предполагали, что структура была создана ударом высокоскоростного астероида.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com