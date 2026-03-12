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Что произойдет, если курды начнут восстание в Иране?

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  • 12.03.2026, 16:31
  • 4,064
Что произойдет, если курды начнут восстание в Иране?

Ополченцам понадобиться военная и дипломатическая поддержка.

Если курдские группы решат вступить в вооруженное сопротивление в Иране, это может создать для Тегерана как военные трудности, так и политические возможности. Военные действия курдов способны растянуть силы Ирана, ослабить контроль в северо-западных регионах, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Однако иранские власти могут использовать угрозу сепаратизма для мобилизации персидского национализма, раскола оппозиции и оправдания массовых арестов и репрессий против курдов внутри страны, представляя войну как иностранное вмешательство, а не внутреннее восстание.

При достаточной поддержке курдские силы могут выполнять стратегические задачи. Они способны отвлекать иранские войска на западе страны, создавая пространство для мирных протестов в крупных городах и снижая риск жестокого подавления демонстраций. Также участие курдов растянет ресурсы режима и уменьшит давление на государства Персидского залива и Израиль. В случае захвата и удержания территории на севере Ирана курды смогут создать буферную зону, выгодную для Запада и Иерусалима

Эксперты отмечают, что любая помощь курдам должна выходить за рамки военной поддержки. Она должна включать политическую поддержку автономии курдских регионов в пострежимном Иране, чтобы курды не использованы как пушечное мясо.

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