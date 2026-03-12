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Испанские истребители перехватили российские Су-24

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  • 12.03.2026, 17:20
  • 4,356
Испанские истребители перехватили российские Су-24
Фото: @NATO_AIRCOM

Истребители поднялись с авиабазы Шяуляй в Литве.

Военная авиация Испании перехватила два российских самолета. Об этом сообщило Воздушное командование НАТО в соцсети Х.

Испанские истребители в рамках миссии «Восточный страж» поднялись с авиабазы Шяуляй в Литве.

Самолеты перехватили и сопроводили два самолета ВВС России Су-24, летевших в международном воздушном пространстве вблизи границ НАТО.

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