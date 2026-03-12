Испанские истребители перехватили российские Су-24

Испанские истребители перехватили российские Су-243
- 12.03.2026, 17:20
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Истребители поднялись с авиабазы Шяуляй в Литве.
Военная авиация Испании перехватила два российских самолета. Об этом сообщило Воздушное командование НАТО в соцсети Х.
Испанские истребители в рамках миссии «Восточный страж» поднялись с авиабазы Шяуляй в Литве.
Самолеты перехватили и сопроводили два самолета ВВС России Су-24, летевших в международном воздушном пространстве вблизи границ НАТО.
On Monday, Spanish 🇪🇸 fighters from @EjercitoAire deployed to Baltic Air Policing under NATO’s Eastern Sentry launched an Alpha Scramble from Šiauliai Air Base 🇱🇹— NATO Air Command (@NATO_AIRCOM) March 12, 2026
The aircraft intercepted and escorted two Russian Air Force SU-24D Fencer aircraft flying in international airspace… pic.twitter.com/VPcp488HwF