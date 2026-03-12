Белорусов ждут нововведения по водительским удостоверениям 18 12.03.2026, 17:45

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Права теперь лучше менять вовремя.

В Беларуси планируют изменить нормы административной ответственности. Подготовленный законопроект предусматривает поправки в Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях. Некоторые из предлагаемых изменений могут затронуть автомобилистов.

В частности, обсуждается корректировка наказания за управление автомобилем с просроченным водительским удостоверением — документом, срок действия которого уже истёк. Сейчас минимальный штраф за такое нарушение составляет пять базовых величин (225 рублей).

Согласно законопроекту, ответственность могут смягчить: предлагается установить штраф в размере от двух до пяти базовых величин, что составляет от 90 до 225 рублей.

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