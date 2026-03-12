Z-пропагандист: У армии РФ связь времен ВОВ 7 12.03.2026, 17:50

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Оккупантам приходится пользоваться проводными телефонами.

Российский z-военкор Юрий Котенок в интервью резко высказался о состоянии российской армии и управлении страной, обвинив руководство в коррупции, непрофессионализме и системных проблемах, пишет «Диалог».

По его словам, после отключения терминалов Starlink и перебоев с Telegram связь у российских подразделений на оккупированных территориях заметно ухудшилась. В результате, утверждает Котенок, военным приходится использовать устаревшие средства коммуникации, включая проводные телефоны советского образца времён Великая Отечественная война.

Он заявил, что на передовой связь иногда обеспечивается с помощью старых полевых телефонных аппаратов ТАП, когда связисты вручную прокладывают кабели от блиндажей к командным пунктам. При этом, по его словам, часть оборудования является китайского производства, а многие современные российские системы связи, ранее демонстрировавшиеся на учениях, оказались неэффективными в реальных боевых условиях.

Котенок также поставил под сомнение ответственность руководства за эти проблемы, заявив, что, несмотря на провалы, никто не понёс наказания.

По его мнению, трудности армии не ограничиваются только связью. Он считает, что война выявила более широкие проблемы — технологическое и организационное отставание России. При этом военкор обвинил власть в том, что ключевые должности занимают коррумпированные и некомпетентные люди.

В завершение он заявил, что для изменения ситуации управлять страной и силовыми структурами должны «проверенные и опытные люди», а также отметил, что Россия фактически остаётся без союзников, упомянув лишь Северная Корея.

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