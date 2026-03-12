Летающие автомобили могут подняться в небо уже этим летом

Летающие автомобили могут подняться в небо уже этим летом1
- 12.03.2026, 17:57
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Это не научная фантастика.
Летающие автомобили могут появиться в небе США уже этим летом. Министерство транспорта страны объявило о запуске трехлетней пилотной программы, в рамках которой новые типы летательных аппаратов смогут перевозить пассажиров и грузы, пишет Entrepreneur (перевод — сайт Charter97.org).
В проекте примут участие восемь городов США, включая Нью-Йорк, Нью-Джерси, Техас, Флориду и Альбукерке в штате Нью-Мексико. В рамках программы планируется тестировать ультралегкие самолеты и электрические аппараты вертикального взлета и посадки — так называемые eVTOL. Они способны взлетать и приземляться почти на любой небольшой площадке, подобно вертолетам, но при этом работают как самолеты.
Главная цель эксперимента — собрать реальные данные о безопасности, уровне шума, эффективности эксплуатации и реакции общества. Испытания также помогут производителям быстрее интегрировать новые машины в национальное воздушное пространство.
Разработчики утверждают, что такие аппараты тише традиционных вертолетов, дешевле в эксплуатации и производят меньше выбросов. В будущем некоторые из них могут стать полностью автономными.
Один из участников проекта — компания Archer Aviation — разрабатывает электрическое воздушное такси Archer Midnight, рассчитанное на пилота и четырех пассажиров. Полеты могут длиться от 60 до 90 минут и предназначены прежде всего для быстрых городских и пригородных полетов.
По оценкам компании, стоимость поездки может составить около 3–4 долларов за километр на человека. Таким образом, перелет на расстояние около 15 километров может стоить примерно 40 долларов — сопоставимо с премиальным сервисом такси.
Среди других разработчиков подобных аппаратов — Joby Aviation, Beta Technologies и Electra.aero.
Все машины еще прошли государственную сертификацию, пилотная программа должна помочь сформировать будущие стандарты безопасности для новой отрасли воздушного транспорта.