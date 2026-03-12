Врачи «скорой» в Осиповичах перепутали инсульт с усталостью 14 12.03.2026, 18:09

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Белоруска обвинила медиков в халатности.

Белоруска эмоционально рассказала о критическом состоянии своей матери, которой врачи скорой помощи не смогли вовремя диагностировать инсульт, заметил Telegram-канал«Хартия-97%».

«Вчера моей маме стало плохо, приезжала «скорая», — говорит она. — Сказали, что она просто устала, ей очень сильно болела голова. Сегодня ей с утра было ничуть не лучше, и брат настоял, чтобы вызывали еще раз «скорую». В итоге у мамы обширный инсульт со вчерашнего вечера.

То есть на скорой люди настолько непрофессиональны, что они не распознали инсульт и даже не забрали ее в больницу, а сказали, что она просто устала. Сейчас в Осиповичах мы не можем ничего добиться, она лежит в реанимации. Там нет никаких условий для того, чтобы провести операцию. Мы уже несколько часов ждем ответ из Минска. Мы знаем, что при инсульте время — это самое важное. В общем, вот такая работа нашей медицинской системы».

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