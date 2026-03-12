Исторический день 5 Сергей Медведев

12.03.2026, 18:14

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Железный занавес опускается.

Вчера был исторический день: впервые за все эти годы я не смог дозвониться близкому человеку в Москву ни по одному мессенджеру: ватсап, телеграм, сигнал, фейсбук, дискорд. С впн, без впн, никак.

Собеседник слышал звонок, но дальше шли гудки, и соединение прерывалось. Так и не поговорили, обменялись парой сообщений.

А еще пишут, что Яндекс-такси теперь принимает заказы по телефону. По телефону, Карл! Уберизация по-русски.

«Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил отключения мерами по «обеспечению безопасности». «Принимаются системные меры по обеспечению безопасности граждан. По мере того, как киевский режим применяет все более изощренные методы для атак, необходимы более технологичные ответные меры с тем, чтобы обеспечить безопасность граждан», — сказал господин Песков на брифинге 11 марта». (Ъ)

«С лязгом, скрипом, визгом опускается над Русскою Историею железный занавес. Представление окончилось».

Сергей Медведев, Telegram

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