Зеленский ужесточил риторику 11 12.03.2026, 18:27

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Владимир Зеленский

Украинский президент критикуют и оппонентов, и западных партнеров.

Президент Украины Владимир Зеленский в последние недели заметно ужесточил риторику в отношении как оппонентов, так и западных партнеров. Наблюдатели связывают это с растущим разочарованием Киева из-за затянувшихся мирных переговоров и неопределенности с дальнейшей финансовой и военной поддержкой, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

Украинский лидер публично упрекал европейские страны за медленные решения по помощи, вступил в словесную перепалку с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, а также раскритиковал подход президента США Дональда Трампа к урегулированию войны.

По словам бывшего советника Зеленского по внешней политике, раздражение украинского руководства усиливается на фоне тупика в переговорах и давления на Киев. Он отметил, что все более резкие заявления могут оказаться контрпродуктивными и осложнить отношения с союзниками.

Украинский депутат Николай Княжицкий считает, что ужесточение риторики связано также с требованиями Москвы уступить восточные регионы Украины. По его словам, Зеленский демонстрирует партнерам, что Киев не готов жертвовать национальными интересами.

Напряжение проявилось и в конфликте с Венгрией. Брюссель подверг критике высказывания Зеленского, которые были восприняты как косвенная угроза в адрес Орбана. Венгерский премьер блокирует крупный пакет финансовой помощи ЕС Украине и обвиняет Киев в прекращении транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба».

На международной арене украинский президент также выступил с резкой критикой европейских лидеров на Всемирный экономический форум в Давосе, заявив, что Европа часто обсуждает будущее, но недостаточно активно действует сегодня.

В то же время Зеленский все чаще выражает недовольство позицией Вашингтона, обвиняя США в том, что давление в переговорах оказывается больше на Киев, чем на Москву.

Эксперты предупреждают, что резкая риторика может дать аргументы критикам Украины в США и Европе. По их мнению, украинскому президенту важно сохранить поддержку союзников, особенно на фоне сложных отношений с администрацией Трампа.

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